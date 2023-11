Xbox Series X: Überraschende Ankündigung bei den Game Awards – Gerücht

Sollte man ins blaue raten müssen und versuchen seine „Insider“-Trefferquote zu erhöhen, dann könnte man sagen, dass Microsoft bei den diesjährigen Game Awards 2023 eine Ankündigung machen wird.

Doch Jez Corden von WindowsCentral geht sogar so weit und verrät, dass Microsoft ganz sicher eine Überraschung für die Show geplant habe. Das Gerücht? „Microsoft hat etwas für die The Game Awards geplant“ – also spannender könnte es wirklich nicht sein, doch was könnte Microsoft geplant haben?

Gibt es endlich mehr Gameplay und einen Release-Termin zu Senua’s Saga: Hellblade 2? Sicher ist jedenfalls, dass Baldur’s Gate 3 einen offiziellen Xbox-Termin erhalten wird.