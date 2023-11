Xbox Game Pass: Immortals of Aveum erscheint sicher im Abo

CEO Bret Robbins von Ascendant Studios, hat in einem Interview bekannt gegeben, dass Immortals of Aveum ganz sicher in den Abo-Diensten Xbox Game Pass und PlayStation Plus erscheinen wird.

Robbins bestätigte, dass der Entwickler in Gesprächen mit Microsoft und Sony ist, um Immortals of Aveum in beiden Abo-Diensten anbieten zu können.

Bret Robbins äußerte sich auch zu den enttäuschenden Verkaufszahlen von Immortals of Aveum und gab dem vollgepackten Spieljahr 2023 in dessen großen Anteil an grandiosen Spielen die Schuld.

Auf die Frage, ob Immortals Aveum sich nicht so häufig verkaufen konnte, weil es im Schatten diverser anderer Spiele stand, antwortete Bret wie folgt:

„100 %!“ – „Wir waren nicht in der Lage, die Markteinführung zu verzögern oder hinauszuschieben. Man legt diese Zeitfenster ziemlich weit im Voraus fest, weil man Marketing-Dollars ausgibt und Verpflichtungen zu einem bestimmten Datum hat.“