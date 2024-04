Xbox Game Pass: Overwatch 2 Ultimate-Perk abrufbar

Autor:, in / Xbox Game Pass

Ein neuer Perk bzw. Vorteil für Abonnenten von Xbox Game Pass ist ab sofort abrufbar.

Das Season 10 Vorteils-Bundle für das Free-to-Play-Heldenspiel Overwatch 2 schaltet folgende Inhalte frei:

Medusa Widowmaker Skin

Executioner JUNKERQUEEN Legendärer Skin

Visual K KIRIKO Epischer Skin

In Anspruch nehmen könnt ihr den Perk für Xbox Series X|S, Xbox One und PC bis zum 19. Juni 2026 über die Xbox App am PC, die Mobile-App oder direkt über die Konsole.