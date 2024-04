Autor:, in / Metro Simulator 2

Image: Ultimate Games / Compressed by jpeg-recompress

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay aus dem Metro Simulator 2 auf der Xbox Series X und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Am 24. April erschien der Metro Simulator 2 für Xbox One und Xbox Series X|S-Konsolen. Das Spiel nimmt euch mit in eine originalgetreue Nachbildung des Moskauer U-Bahnnetzwerks.

Im Metro Simulator 2 stehen euch neben einem freien Modus, der es euch ermöglicht, die 24 Stationen anzufahren, spannende Szenarien zur Verfügung, die euch durch unterschiedliche Herausforderungen führen.

Zur Erkundung des Moskauer U-Bahnnetzwerks stehen euch zwei unterschiedliche Züge zur Seite, die verschiedenen Steuerungssysteme haben.

Wir von XboxDynasty haben uns bereits in einen der Züge begeben und dieses für euch in einem neuen Video festgehalten.

Metro Simulator 2 | Mit der U-Bahn durch Moskau

