Remnant II: Spielszenen aus The Forgotten Kingdom

In einem neuen Video zeigen wir euch Gameplay aus der neusten Erweiterung The Forgotten Kingdom für Remnant II.

Erst kürzlich ist für Remnant II die zweite Erweiterung, The Forgotten Kingdom erschienen, die euch einen neuen Handlungsstrang serviert.

In The Forgotten Kingdom erlebt ihr die vergessene Geschichte des verlorenen Stammes von Yeasha und versucht dabei den Zorn des Steingeists Lydusa zu beschwichtigen.

Dabei bereist ihr neue Gebiete in der Welt Yeashas und trefft dabei auf neue Bosse, Charaktere und furchterregender Kreaturen. Um erfolgreich gegen diese Kreaturen kämpfen zu können, stehen euch neue und mächtige Waffen und Gegenstände zur Verfügung.

Des Weiteren steht euch mit The Forgotten Kingdom ein neuer Archetype zur Verfügung. Der Aufrufer bezieht seine Stärke aus den Naturgeistern Yeashas und nutzt dabei die mystische Kraft des Dschungels.

Remnant II | The Forgotten Kingdom

Remnant II: The Forgotten Kingdom erhaltet ihr für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S für 9,99 €. Fans können das DLC-Bundle für 24,99 € kaufen, um Zugriff auf die DLCs The Awakened King, The Forgotten Kingdom und den letzten Teil zu erhalten, der später in diesem Jahr erscheint.

Besitzer der Ultimate Edition von Remnant II erhalten alle DLCs ohne Zusatzkosten.

