Karma: The Dark World: Ostdeutschland im Jahr 1984

Der Psychothriller Karma: The Dark World, entwickelt vom bahnbrechenden chinesischen Pollard Studio, wurde im Rahmen der Wired Direct ‘24 angekündigt, wie wir bereits berichtet haben.

Der visionäre neue Titel erforscht die Grenzen in Bezug auf narratives Design und Technologie und bietet ein verblüffendes Konzept mit modernster Optik, um ein wahres filmisches Meisterwerk zu liefern.

Der Schauplatz ist Ostdeutschland im Jahr 1984, in einer dystopischen Welt, die von der Leviathan Corporation regiert wird. Karma: The Dark World entführt die Spieler tief in eine Welt, in der verdrehte Schöpfungen lauern und jeder Schatten ein Geheimnis birgt. Entdeckt die Wahrheit in dieser dunklen Geschichte über Liebe, Verlust und Betrug.