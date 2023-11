Remnant II: Hier zeigt sich der Ritualist Archetyp

Autor:, in / Remnant II

In Remnant II misst sich der Rest der Menschheit mit grauenvollen Mächten des Bösen. Jetzt wurde der Ritualist Archetyp präsentiert.

In Remnant II stellen sich Spieler allein oder im Team mit zwei anderen Spielern in verzweigten Questreihen Furcht einflößenden Feinden.

Am 14. November 2023 erscheint mit The Awakened King der erste DLC für den erfolgreichen Action-Survival-Shooter Remnant II.

Mit The Awakened King wird das Spiel um eine neue Storyline und einen Archetypen erweitert, erhält neue Dungeons und eine neue Region. Mit neuen Waffen kämpfen Spieler gegen neue Feinde und treffen neue Charaktere. Es gilt die Mysterien des „Einzig Wahren Königs“ in einem zuvor verborgenen Bereich in Losomn zu enthüllen.

Jetzt gibt es einen neuen „Ritualist Archetype Reveal Trailer“ für euch:

Der „The Awakened King“ DLC ist ab dem 14. November erhältlich.