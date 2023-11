Remnant II: Termin und Trailer zum The Awakened King DLC

Autor:, in / Remnant II

Der wahre König erwacht im November in „The Awakened King“, dem ersten DLC für Remnant II.

Gearbox Publishing und Gunfire Games geben bekannt, dass The Awakened King, der erste Premium-DLC für Remnant II, am 14. November für 9,75 € auf PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Dies wird der erste DLC aus dem bereits angekündigten DLC-Bundle sein, der aus drei DLC-Packs besteht. Fans können das DLC-Bundle am 14. November für 24,50 € erwerben, um den The Awakened King DLC zu erhalten und Zugang zu den beiden zusätzlichen Packs zu haben, sobald diese irgendwann im nächsten Jahr verfügbar sind.

Diejenigen, die die Ultimate Edition von Remnant II gekauft haben, erhalten Zugang zum DLC ohne zusätzliche Kosten.

In diesem kommenden DLC für Remnant II ist der eine wahre König erwacht und will Blut sehen. Der verrückte König, der während seines Nahtod-Schlafs von der Wurzel korrumpiert wurde, sieht Verrat auf Schritt und Tritt und ist auf einem Rachefeldzug.

Seit der Ankunft seines Schlosses in einer Küstenstadt von Dran sind die Gezeiten wütend und das Wetter chaotisch, was alle möglichen Kreaturen aus der Tiefe an die Oberfläche bringt und viele Geheimnisse hinterlässt.

In einem brandneuen Handlungsstrang müssen die Überlebenden die Geheimnisse hinter dem Einen Wahren König aufdecken, indem sie ein mysteriöses neues Gebiet in der Welt von Losomn erforschen.

An diesem seltsamen neuen Ort werden die Überlebenden neue Dungeons durchqueren, mächtige Ausrüstung erwerben, unerwartete Verbündete treffen und sich neuen Bedrohungen stellen, um den Einen Wahren König zu erreichen und ihn ein für alle Mal zu besiegen.

Im Folgenden ist eine detaillierte Liste der Features von The Awakened King aufgeführt:

Neue Storyline, Dungeons und Gebiete in der Welt von Losomn: Taucht tiefer in das Land Losomn ein und erlebt eine brandneue Storyline über den Einen Wahren König, dessen Geist von der Wurzel vergiftet wurde und der auf Rache an allen aus ist, die sich ihm widersetzen.

Neuer Archetyp – Der Ritualist: Dieser neue Archetyp nutzt Statuseffekte, um Feinde zu bestrafen, und ist ein Meister des Schmerzes und des Leidens. Weitere Details zu diesem Archetyp werden kurz vor der Veröffentlichung des DLCs bekannt gegeben.

Viele Gegenstände und mächtige Waffen, die das Gameplay verbessern: Rüstet euren Überlebenden aus, um diese tödlichere Version der Welt von Losomn zu überleben, indem ihr aus einer Vielzahl neuer Waffen und Modifikationen sowie neuen Gegenständen wie Amuletten und Ringen wählt.

Neue Bosse, Charaktere und furchterregende Kreaturen, denen ihr begegnen könnt: Mysteriöse Bedrohungen und Überlebende unbekannter Herkunft tauchen aus den Tiefen des Ozeans auf und streifen durch die Straßen, um neue Herausforderungen für alle Spieler zu bringen.

Über Remnant II

In Remnant II kämpfen die letzten Überreste der Menschheit gegen die grausamen Mächte des Bösen. Der Titel entwickelt den Koop-Survival-Shooter mit neuen, unsichtbaren Welten voller tödlicher Überraschungen und Begegnungen weiter.

Die Spieler schließen sich dem Kampf zur Rettung der Menschheit in einer dynamisch generierten Welt an, die mit verzweigten Questlinien, einzigartiger Beute und überwältigenden Chancen gefüllt ist, die zur Erkundung und zum erneuten Spielen anregen, entweder allein oder im Koop-Modus mit drei Spielern.

Weiterhin können die Spieler ihren eigenen Spielstil mit einem erweiterten Archetypen-Klassensystem und einer großen Auswahl an Waffen, Rüstungen und speziellen Augmentierungen definieren, während sie hart umkämpfte Herausforderungen meistern, um die Auslöschung der Menschheit abzuwenden.