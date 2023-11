EA SPORTS FC 24: Bibliothek mit Trainingsübungen online

Electronic Arts gibt bekannt, dass die kostenlose digitale Bibliothek mit Trainingsübungen, die in Zusammenarbeit mit der UEFA im Rahmen der FC FUTURES-Initiative erstellt wurde, ab sofort online ist.

Die Übungen sind direkt aus EA SPORTS FC 24 entnommen und sollen Trainer, Lehrer und Spieler die Möglichkeit geben, sie in realen, alltäglichen Trainingseinheiten einzusetzen. Die Übungen sind so konzipiert, dass sie die wichtigsten Fußballfähigkeiten wie Dribbeln, Passen, Verteidigen und Abschluss verbessern und werden von erfahrenen Trainer kommentiert, die Tipps und Anleitungen geben. Die Trainingsübungen sind ab sofort in sechs verschiedenen Sprachen hier online verfügbar.

Den vollständigen Video-Trailer zur FC FUTURES Academy mit Ian Wright als Sprecher gibt es hier:

Außerdem gibt EA SPORTS eine wachsende Liste von 12 FC FUTURES-Botschaftern bekannt, darunter Fußballtrainer und -legenden, die das Ziel teilen, den Fußball auf Gemeinschaftsebene weltweit zu entwickeln.

Die Liste umfasst Dejan Kulusevski, Vero Boquete, Zico, Marta, Gianfranco Zola, Bixente Lizarazu, Patrizia Panico und Simone Laudehr, zusätzlich zu der bestehenden Starbesetzung der FC FUTURES-Botschafter: Ian Wright, Emma Hayes, Laura Georges und Fernando Morientes.

„Es ist eine Ehre, die Unterstützung und den Rückhalt der UEFA für FC FUTURES zu haben“, sagte James Salmon, Senior Director, Brand bei EA SPORTS. „Wir teilen die Überzeugung, dass die Integration des realen Fußballs mit den digitalen EA SPORTS FC-Erlebnissen eine einzigartige Gelegenheit bietet, die Fans für ein aktives und interaktives Spiel zu begeistern und zu inspirieren. Wenn wir unsere Kräfte für diese Momente bündeln, sei es bei Events wie dem Festival des Fußballs oder den neuen kostenlosen Online-Trainingseinheiten von FC FUTURES, dann ist das extrem wirkungsvoll.“

Die Trainingsübungen und Trainer wurden am 13. Oktober beim UEFA Grassroots Festival of Football powered by EA SPORTS FC in Stockholm als Teil der laufenden FC FUTURES-Initiative von EA SPORTS vorgestellt. Das Festival brachte 50 junge Fußballerinnen und Fußballer aus lokalen Schulen und Vereinen zusammen, die an kleinen Spielen und Geschicklichkeitsaufgaben teilnahmen, die direkt von der digitalen Bibliothek mit Trainingsübungen inspiriert waren.

Das Festival zielt darauf ab, den Breitenfußball und die Werte des Gemeinschaftsfußballs wie Respekt, Vielfalt, Teamwork, Belastbarkeit und Freundschaft zu fördern und gleichzeitig zu zeigen, dass das digitale Spielerlebnis einen echten und positiven Einfluss auf die körperliche Entwicklung des Fußballs haben und eine noch tiefere Liebe zum Spiel wecken kann.

„Die UEFA ist hocherfreut, das innovative Projekt von EA SPORTS zu unterstützen, das virtuelle und reale Fußballerlebnisse nahtlos miteinander verbindet“, sagte Zvonimir Boban, Technischer Direktor der UEFA und Chef der Fußballabteilung. „Diese Initiative bietet jungen Menschen eine multidimensionale Auseinandersetzung mit dem Sport und stellt eine integrative Plattform für Spieler und Trainer aller Niveaus dar. Genau das ist der Leitgedanke des UEFA-Breitenfußballprogramms – den Fußball für alle, die mitmachen wollen, zugänglich, sicher und unterhaltsam zu machen und gleichzeitig eine starke Bindung an lokale Vereine, Schulen und Gemeinden zu fördern.“

Der FC FUTURES-Botschafter und schwedische Flügelspieler von Tottenham Hotspur, Dejan Kulusevski, nahm an den Trainingseinheiten teil und gab den jungen Spieler während des Tages seine eigenen Tipps und Tricks. Die Teilnehmer erhielten auch besondere Botschaften von Fridolina Rolfö, Magdalena Eriksson und Olivia Schough, die virtuell übermittelt wurden. Um lokale Vereine, Wohltätigkeitsorganisationen und Schulen zu unterstützen, stellt EA SPORTS FC Markenausrüstung im Wert von 10.000 Pfund zur Verfügung, um Trainer bei der Ausbildung der nächsten Generation zu helfen.

„Ich habe in dieser Region das Fußballspielen gelernt und möchte so viel zurückgeben. Ich freue mich sehr, Teil dieser unglaublich wichtigen Veranstaltung zu sein, die meiner Meinung nach Schwedens nächste Generation von Fußballern wirklich inspirieren wird“, sagte Dejan Kulusevski. „Festivals wie dieses bieten der Gemeinschaft so viel und sind in Kombination mit den Trainingseinheiten von EA SPORTS eine großartige Gelegenheit für alle Beteiligten. Ich wünschte nur, ich hätte Zugang zu diesen Tipps und Tricks gehabt, als ich in jungen Jahren das Dribbeln lernte!“

Das UEFA-Breitenfußballfestival ist die jüngste FC FUTURES-Aktivierung nach der Enthüllung der Rocky & Wrighty Arena in Südlondon, der Z5-Anlage in Aix-en-Provence mit der EA SPORTS FC 24 Ikone und dem globalen Botschafter Zinedine Zidane, dem Francisco de Laguna-Spielfeld in Vallecas in Madrid, dem Kearny Future Field in New Jersey, USA, und dem Sam Kerr-Fußballfeld in Sydney, Australien. Weitere FC FUTURES-Veranstaltungen und Enthüllungen zur Entwicklung des Gemeinschaftsfußballs auf der ganzen Welt sollen in den kommenden Monaten angekündigt werden.