The Day Before: Neuer und Early Access für PC im Dezember

Neue Eindrücke aus dem MMO The Day Before gibt es im neuen Trailer, während der Early Access auf PC im Dezember startet.

Das postapokalyptische MMO The Day Before muss sich doch keinen neuen Namen zulegen. Nachdem es in diesem Jahr mehrfach Trubel wegen der Rechte am Spielnamen gegeben hatte, hat Entwickler Fntastic bekannt gegeben, dass das Intellectual Property Tribunal zu ihren Gunsten entschieden hat.

Gleichzeitig zeigte man auch einen neuen Trailer und gab den Start der Early Access Phase für den 7. Dezember auf PC via Steam bekannt. Auf Konsolen wird das Spiel erst zu gegebener Zeit in der Vollversion für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen. Der Fokus liegt demnach zuerst auf der PC-Version.