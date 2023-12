The Day Before: Entwickler schließt nach gescheitertem Early Access

Autor:, in / The Day Before

Entwickler Fntastic geht wenige Tage nach dem Early Access-Start von The Day BEfore mit einem, großen Knall und gibt die Schließung bekannt.

Am 7. Dezember ging The Day Before in den Early Access auf Steam. Heute, nur vier Tage danach, kündigt Fntastic die Schließung des Studios an.

Die Schließung ist das Resultat eines katastrophalen Starts für das Survival-MMO, das auf Steam eine Welle von negativen Kritiken mit mehr als 10.000 Rezensionen erhielt.

Wie der Entwickler in einem Statement informiert, fehlt es dem Studio an weiteren finanziellen Mittel, um weiterzumachen und das volle Potenzial des Spiels mit Patches auszuschöpfen.

Im Statement heißt es:

„Heute geben wir die Schließung von Fntastic Studio bekannt. Leider ist The Day Before finanziell gescheitert, und uns fehlen die Mittel um weiterzumachen. Alle Einnahmen werden verwendet, um die Schulden bei unseren Partnern zu begleichen.“ „Wir haben all unsere Bemühungen, Ressourcen und Arbeitsstunden in die Entwicklung von The Day Before investiert, das unser erstes großes Spiel war.“ „Wir wollten unbedingt neue Patches veröffentlichen, um das volle Potenzial des Spiels auszuschöpfen, aber leider haben wir nicht die Mittel um die Arbeit fortzusetzen.“ „Es ist wichtig anzumerken, dass wir während der Entwicklung von The Day Before kein Geld von der Öffentlichkeit angenommen haben; es gab keine Vorbestellungen oder Crowdfunding-Kampagnen. Wir haben fünf Jahre lang unermüdlich gearbeitet und unser Blut, unseren Schweiß und unsere Tränen in das Spiel gesteckt.“ „Im Moment ist die Zukunft von The Day Before und Propnight noch ungewiss, aber die Server werden weiter betrieben.“ „Wir entschuldigen uns, wenn wir eure Erwartungen nicht erfüllt haben. Wir haben alles getan, was in unserer Macht stand, aber leider haben wir unsere Möglichkeiten falsch eingeschätzt. Fähigkeiten verkalkuliert. Die Entwicklung von Spielen ist ein unglaublich anspruchsvolles Unterfangen.“