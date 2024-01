The Day Before: Spiel ist tot, Server endgültig abgeschaltet

Autor:, in / The Day Before

Mit der Abschaltung der Server wird das Kapitel um das Survival-MMO The Day Before endgültig geschlossen.

Am 22. Januar wurden die Server von The Day Before abgeschaltet, weniger als zwei Monate nach Start des Early Access endet damit ein unrühmliches Kapitel in der Gaming-Branche.

Bereits vor dem Start waren Zweifel am Produkt von Entwickler Fntastic aufgekommen, zu groß schienen die Versprechungen des kleinen Studios, das sich mit der Präsentation von Spielmaterial auffällig zurückhaltend zeigte. Dass das für Januar 2023 angekündigte Gameplay wegen Streitigkeiten um Namensrechte zunächst ausblieb, heizte die Gerüchteküche darum an, ob das Spiel überhaupt existiere. Die später gezeigten Szenen konnten das Publikum aber nicht von der Qualität des Titels überzeugen.

Am 7. Dezember wagte Fntastic den Beginn des Early Access des umstrittenen Spiels. Wie ihr sicher mitbekommen habt, endete dieser in einem Fiasko. Nur wenige Tage nach dem Start sammelten sich bereits Tausende äußerst negative Bewertungen auf Steam, der Entwickler meldete sich daraufhin zu Wort und kündigte die Schließung des Studios an. Kurz vor Weihnachten gab Publisher Mytona schließlich bekannt, dass die Server nur noch bis Januar 2024 betrieben werden und wies auf die Rückerstattungsmöglichkeiten hin.

Habt ihr die Geschichte um Fntastic und The Day Before verfolgt? Was haltet ihr von der Sache?