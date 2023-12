The Day Before: Über 10.000 äußerst negative Kritiken auf Steam

Autor:, in / The Day Before

Nur kurz nach dem Early Access Start von The Day Before erhielt das Spiel über 10.000 äußerst negative Kritiken auf Steam.

Keiner hat es nach der turbulenten Entwicklungszeit daran geglaubt, doch The Day Before ist letzte Woche wirklich im Early Access auf Steam erschienen.

Das Survival-MMO von Fntastic ist allerdings nicht das geworden, was man versprochen hat, so die Ansicht der Käufer.

Seit dem Release hat The Day Before auf Steam mehr als 10.000 negative Rezensionen erhalten. Aktuell ist das Spiel insgesamt als „Größtenteils negativ“ gelabelt.

Unter anderem soll der Entwickler das Genre des Spiels falsch dargestellt haben. Den Nutzern nach ist es mehr ein Extraktions-Shooter auf einer kleinen Karte als ein Survival-Spiel mit offener Spielwelt.

Auf dem Discord von The Day Before wurde mittlerweile wegen negativer Reaktionen viele der Kanäle gesperrt, da man die Menge nicht handhaben kann und es sie von der Arbeit ablenkt, so in einer Erklärung.

In der Erklärung heißt es: „Wir haben die Entscheidung getroffen, den Kanal aus mehreren Gründen vorübergehend zu sperren. Erstens ist es wichtig, dass sich die Dinge aufgrund der überwältigenden Toxizität, die wir derzeit nicht effektiv handhaben können, beruhigen. Zweitens müssen wir alle Fehlerberichte an das Entwicklungsteam weiterleiten, und das können wir nicht erreichen, wenn wir diese Berichte nicht teilen dürfen.“ „Die ständige Moderation hier lenkt unsere Zeit davon ab, wichtige Fehler zu beheben und entscheidende Korrekturen vorzunehmen. Ein Patch ist in Arbeit, also seid bitte auf ein kommendes Spiel-Update vorbereitet.“

The Day Before soll zu gegebener Zeit auch für Xbox Series X|S und PlayStation 5 erscheinen.