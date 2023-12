Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Zwei neue DLCs ab heute erhältlich

Entfesselt die Macht von Yndrasta und die Kraft von Gobsprakk im neuen DLC für Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

Frontier Developments lädt heute Spieler von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ein, ihr Arsenal mit zwei Helden-DLCs um mächtige neue Helden zu erweitern. Der allmächtige Stormcast Eternals-Champion Yndrasta, The Celestial Spear und der gerissene Orruk Kruleboyz-Schamane Gobsprakk, The Mouth of Mork, sind ab heute für Xbox Series X|S erhältlich.

Beide DLC-Teile führen einen neuen spielbaren Age of Sigmar-Helden ein, der anstelle des Stormcast Eternals Lord-Celestant oder des Orruk Kruleboyz Killaboss auf Gnashtoof in das Armee-Loadout rotiert werden kann. Diese Helden können im Scharmützel-, Mehrspieler- und Eroberungsmodus eingesetzt werden und eröffnen beiden Fraktionen neue strategische Optionen, wenn sie um die Kontrolle über das Reich der Bestien ringen.

Jeder Helden-DLC wird einzeln für 4,99 Euro erhältlich sein, sowie als Teil eines Bundles für 8,99 Euro.

Der himmlische Speer Yndrastas gewährt Verbündeten in der Nähe mit der passiven Fähigkeit „Schillerndes Strahlen“ sofortige Heilung und einen Bewegungsgeschwindigkeitsbonus, nachdem sie eine Fähigkeit eingesetzt hat, während „Angriff der Jägerin“ sie in die Lüfte katapultiert, bevor sie in Feinde stürzt, Schaden verursacht und alle betäubt, die in den Kampf geraten. Ihr legendärer Speer Thengavar kann an einen Ort geworfen werden, wo er sofortigen Schaden verursacht und Sigmars Zorn heraufbeschwört, um die Nahkampfgeschwindigkeit von Verbündeten in der Nähe zu erhöhen.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – Gobsprakk, The Mouth of Mork führt die erste fliegende Einheit der Orruk Kruleboyz ein, Gobsprakk, der von der Spitze seines Corpse-Rippa Vulcha, Killabeak, Terror entfesseln kann. Seine passive Fähigkeit „Mund des Mork“ verleiht Verbündeten eine verbesserte Bewegungs- und Nahkampfgeschwindigkeit sowie reduzierte Abklingzeiten, solange sich Gobsprakk nicht im Kampf befindet.

Die aktive Fähigkeit „Rippa-Kreischen“ entfesselt die Kraft seines Reittiers und richtet einen Schadenskegel auf Feinde und einen AoE-Effekt unter ihm aus, der Feinde aufdeckt, zum Schweigen bringt und ihnen mit der Zeit Schaden zufügt.

Diese mächtigen neuen Helden können auch in Dioramen aufgestellt werden, die mit dem umfangreichen Karteneditor von Realms of Ruin erstellt werden, in dem die Spieler ihre eigenen, gemeinsam nutzbaren Gameplay-Karten gestalten und Szenen kreieren können, die die ganze Wildheit der Schlacht zeigen.