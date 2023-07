Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Fraktion Orruk Kruleboyz vorgestellt

Der zweite Faction Focus-Trailer zu Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin stellt die hinterhältigen Orruk Kruleboyz in den Mittelpunkt.

Das zweite Faction Focus Gameplay-Video für das Echtzeitstrategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin von Frontier Developments ist jetzt verfügbar und stellt die brutalen und gerissenen Orruk Kruleboyz in den Mittelpunkt.

Das neue Gameplay-Video zeigt die wilden Trupps der Kruleboyz und die schwerfälligen Monster in Aktion. Sobald das Spiel erscheint, können Spieler auch das Kommando über diese rauflustige Fraktion übernehmen.

List und gerissene Taktiken sind die Spezialität der Kruleboyz. Dieser in den Sümpfen lebende Warclan der Orruks nennt das bestialische Reich Ghur sein Zuhause. Um es zu verteidigen, schrecken sie vor nichts zurück.

In Realms of Ruin werden die Orruk Kruleboyz von dem hinterhältigen Killaboss Dankfeer angeführt, dessen Ziel es ist, die Festungssiedlung der Stormcast Eternals in Harkanibus zu zerstören und sich selbst als dominierende Kraft in den Wildnisgebieten von Ghur zu etablieren.

Die Kruleboyz werden sowohl in der cineastischen Einzelspielerkampagne von Realms of Ruin, die mehrere Fraktionen umfasst, als auch im Mehrspielermodus spielbar sein.

Zu den grundlegenden Truppentypen gehören unter anderem die Bestienkillabogen, deren Fernkampfgeschütze mit ihren vergifteten Bolzen die Gesundheit der Gegner beeinträchtigen können, sowie die zahlreichen Hobgrot-Schlitza, die ihre Reihen erweitern können, während sie ihre Feinde ausschalten.

Zudem unterstützen größere Monster sie in ihren unerbittlichen Angriffen: Der Matschkriecha-Sloggoth ist ein zweibeiniger Jäger, der von einer Schar mit Netzen bewaffneter Grots bemannt wird und bereit ist, sich selbst den beweglichsten Kämpfer in Ghur zu stellen. Der verheerende Torfbestien-Troggoth, der von einem Kruleboyz-Reiter bemannt wird, kann einen rasenden und verheerenden Angriff auf alle in seiner Reichweite ausführen – einschließlich anderer Orruks.

Das Video gibt auch einen Einblick in den kompetitiven Mehrspielermodus von Realms of Ruin, den die Spieler kürzlich während der offenen Beta ausprobieren konnten. In den Modi 1v1 und 2v2 geht es darum, das Schlachtfeld gegen Kriegsherren aus der ganzen Welt auf einer Vielzahl von Karten zu dominieren und das Kriegsgeschehen zugunsten der Spieler zu wenden.

Da jede Fraktion unterschiedliche Stärken und Schwächen hat, liegt der Schlüssel zum Sieg darin, die Ressourcenpunkte des Arcane Conduits zu erobern, sowie stärkere Truppen als der Feind zu entfesseln. Zudem sollten Spieler im Verlauf des Spiels die Truppen über den Tech-Baum verbessern und spezialisieren und mehr Siegpunkte kontrollieren als der Gegner.

Die Orruk Kruleboyz sind nur eine von vier Fraktionen, die in Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin auftauchen werden. Alle Einheiten sind von ihren Tabletop-Gegenstücken aus dem Fantasy-Universum von Games Workshop inspiriert. Weitere Fraktionen und Spielmöglichkeiten werden bald enthüllt.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint in Kürze für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam und Epic Games Store.