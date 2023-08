Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Offizieller Release-Termin enthüllt

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin wird am 17. November für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S aus dem Realmgate beschworen.

Ab heute können Spieler das erste RTS, das auf dem Fantasy-Universum von Games Workshop basiert, vorbestellen und sich darauf vorbereiten, eine von vier einzigartigen Fraktionen in einem verzweifelten Kampf um die Kontrolle über Ghur, das Reich der Bestien, zu befehligen.

Frontier Developments plc gab heute bekannt, dass das Echtzeit-Strategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin am 17. November für PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erscheinen wird.

Vorbestellungen sind ab sofort für alle Plattformen möglich. Realms of Ruin wurde sowohl für RTS-Experten als auch für Genre-Neulinge entwickelt und bietet eine cineastische Einzelspieler-Kampagne sowie einen plattformübergreifenden 1v1- und 2v2-Multiplayer-Mode.

Der neue Trailer enthüllt die dritte Fraktion des Spiels, die spektrale Horde des Nachtspuks. Diese wird neben den bereits enthüllten Armeen der Sturmgeschmiedeten Ewigen und Orruk-Moorpirscha spielbar sein. Eine vierte Fraktion wird zudem noch dazukommen.

Der Trailer enthüllt auch den Eroberungsmodus, einen wiederholbaren Einzelspieler-Herausforderungsmodus, in dem die Spieler eine Reihe von unvorhersehbaren Kampfszenarien bestreiten müssen.

Den Trailer gibt es hier:

Age of Sigmar-Fans, die das komplette Erlebnis suchen, können die Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Ultimate Edition vorbestellen.

Neben dem Basisspiel erhält man damit Zugang zu vier alternativen Helden-Skins (einer pro Fraktion), zwei Profilanpassungs-Sets und Zugang zum Helden-DLC 1 & 2, die nach der Veröffentlichung erscheinen und zwei völlig neue Helden für den Mehrspieler- und Eroberungsmodus hinzufügen.

Ebenfalls erhältlich ist die Deluxe Edition, die das Grundspiel, die alternativen Helden-Skins und zwei Profilanpassungs-Sets enthält. Spieler, die entweder die Ultimate Edition oder die Deluxe Edition vorbestellen, können das Spiel bereits ab dem 14. November, also bis zu 3 Tage früher, spielen.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin, das gleichzeitig für PC und Konsole entwickelt wird, ist das erste RTS, das die Mortal Realms des weitläufigen Fantasy-Universums von Games Workshop zum Leben erweckt.

Die Einzelspielerkampagne spielt in Ghur, dem wilden Reich der Bestien, und folgt einer Abordnung der Sturmgeschmiedeten Ewigen. Diese versuchen ein mächtiges Artefakt zu erbeuten und ihre Festungssiedlung vor den eindringenden Orruk-Moorpirschan zu retten, die in den Sümpfen hausen.

Zu Beginn der Geschichte wagen sich die Sturmgeschmiedeten Ewigen nach Ghur und erreichen nach einer gefahrvollen Reise den Ort, an dem sich das Artefakt befindet – doch sie finden es in den ätherischen Ketten des Nachtspuks gefesselt. Die Diener von Nagash werden einen Sturm von Geistern entfesseln, um es zu verteidigen.

In Realms of Ruin bringt der Nachtspuk Schwärme von geisterhaften Erscheinungen und teuflischen Schrecken auf das Schlachtfeld und verschafft sich durch ihre schiere Anzahl einen Vorteil.

Die Diener des Nachtspuks treten nicht nur als Antagonisten in der Kampagne auf, sondern sind auch im Eroberungsmodus und im Mehrspielermodus voll spielbar. Sie verfügen dabei über eine breite Palette von Einheiten, die von ihren Tabletop-Gegenstücken inspiriert sind.

Im Eroberungsmodus stellen sich die Spieler einer Vielzahl von zufällig generierten Herausforderungen, um einen möglichst hohen Highscore zu erreichen. Sie bestreiten einzelne 1v1-Scharmützel auf einer größeren Karte, bevor sie sich einer finalen Schlacht stellen, um den Lauf abzuschließen. Aber es ist nicht alles so, wie es scheint: Innovative Wendungen sorgen für eine Neugestaltung der Konfliktbedingungen.

Diese Änderungen können die Sicht des Teams drastisch verändern, die Bewegungsgeschwindigkeit der Einheiten steigern oder strenge Zeitvorgaben einführen, die die Herausforderung auf ein neues Level heben. Die Spieler müssen sich entscheiden, ob sie ihren Bonusmodifikator erhöhen oder sich zusätzliche Leben verdienen wollen, während sie auf der Karte um die höchstmögliche Punktzahl kämpfen. Jeder Durchlauf im Eroberungsmodus basiert auf einem Seed, der mit anderen Spielern geteilt werden kann.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erweckt das Universum des Tabletops auf authentische und visuell atemberaubende Weise zum Leben. Das gelingt unter anderem durch die erstklassigen Animationen und Einheiten, die exakt nach ihren Miniaturvorbildern modelliert wurden.

In diesem spannenden Echtzeit-Strategiespiel erleben die Spieler in der Kampagne eine verzweifelte Geschichte des Überlebens, im Mehrspielermodus ein unerbittliches Tauziehen auf dem Schlachtfeld und im Eroberungsmodus einen nicht enden wollenden Krieg um die Vorherrschaft.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint am 17. November für PC über Steam und den Epic Games Store, PlayStation 5 und Xbox Series X|S zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 59,99 Euro für die Standard Edition, 69,99 Euro für die Deluxe Edition und 74,99 Euro für die Ultimate Edition.

Mehr Informationen zu Realms of Ruin werden noch vor der Veröffentlichung enthüllt.