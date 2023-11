Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Gameplay-Videos aus der Kampagne

Schaut euch in drei neuen Videos Spielszenen aus der Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Kampagne auf der Xbox Series X an.

In drei neuen Videos könnt ihr euch Gameplay aus Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin auf der Xbox Series X anschauen.

Seit gestern haben Besitzer der Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Deluxe Edition und der Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin Ultimate Edition Zugriff auf das Echtzeit-Strategiespiel und können sich in die Schlacht gegen das Böse begeben.

Euch erwartet eine Cinematische Kampagne, die euch mitten in einen verzweifelten Konflikt in einem wilden Reich wirft. Neben der Singleplayer-Kampagne könnt ihr euch in Multiplayer-Matches stürzen. Hierbei stehen euch ein 1v1 sowie ein 2v2 Modus zur Verfügung. Wer seine Skills unter Beweis stellen möchte, kann diese Multiplayer-Matches im Ranglisten-Modus absolvieren und sich an die Spitze des Leaderboards kämpfen.

Zudem steht euch ein Eroberungs-Modus, der euch auf zufällig generierte Wildnisgebiete loslässt, zur Verfügung. Hier müsst ihr euch einen Weg bis zum Endgegner freikämpfen und diesen besiegen. Um euch mit anderen Spielern messen zu können, könnt ihr den Map-Seed mit euren Freunden teilen und eure Punktezahl am Ende vergleichen, um den besseren Strategen zu küren.

Wir haben uns die ersten drei Missionen der Kampagne angeschaut und diese für euch aufgezeichnet.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin | Hoffnung in der Dunkelheit – Part 1

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin | Vergessene Pfade – Part 2

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin | Der Preis – Part 3

