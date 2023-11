Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Zwei Helden-DLCs enthüllt

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin enthüllt zwei Helden-DLCs und Informationen zum Erscheinungstermins der physischen Version des Spiels.

Frontier Developments hat die beiden Helden-DLCs für Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin sowie erste Details zur kommenden physischen Ausgabe des Spiels bekannt gegeben. Beide Helden-DLCs sollen nach der digitalen Veröffentlichung des Echtzeitstrategiespiels am 17. November erscheinen, ein genaues Veröffentlichungsdatum wird noch mitgeteilt.

Die Helden-DLCs fügen dem Spiel jeweils eine neue spielbare Age of Sigmar-Einheit hinzu, die im Gefecht, im Mehrspielermodus und im Eroberungsmodus für Einzelspieler eingesetzt werden kann und brandneue Fertigkeiten auf das Spielfeld bringt. Die Spieler tauschen ihre Standard-Heldeneinheiten gegen einen dieser besonderen Charaktere aus und können so ihre gesamte strategische Herangehensweise an das Spiel optimieren.

Beide Helden-DLCs gibt es im Bundle mit der Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – Ultimate Edition zu einer unverbindlichen Preisempfehlung von 74,99 Euro. Die Helden-DLCs werden auch separat für 4,99 Euro, sowie als Teil eines Pakets für 8,99 Euro erhältlich sein, für das man ein Exemplar des Basisspiels benötigt.

Die physische Version von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint am 27. Februar 2024 nur für PlayStation 5 und Xbox Series X und enthält beide Helden-DLCs.

In Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – Yndrasta, The Celestial Spear erhalten die Spieler einen mächtigen Stormcast Eternals Champion. Von Sigmar in Azyr geschmiedet und mit der Aufgabe betraut, die abtrünnigen Bestien von Ghur zu jagen, ist Yndrasta eine mächtige, fliegende Heldin, die schnell in den Kampf ein- und aussteigen kann. Ihr legendärer Speer, Thengevar, kann geworfen werden, um Feinde zu verwirren und Verbündete zu inspirieren.

Mit Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin – Gobsprakk, The Mouth of Mork, haben Orruk Kruleboyz-Spieler erstmals die Möglichkeit eine fliegende Heldeneinheit der Fraktion auszuwählen. Gobsprakk ist der cleverste und gerissenste aller Swampcalla-Schamanen, der sich auf einer Corpse-rippa Vulcha in die Lüfte erhebt. Als überaus mobiler Held, der im Late Game angreift, unterstützt er seine Orruk-Anhänger und entfesselt zerstörerische Kräfte auf seine Feinde.

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheint am 17. November für PC über Steam und den Epic Games Store, auf PlayStation 5 und Xbox Series X|S. Das Spiel kann ab sofort auf allen Plattformen vorbestellt werden.