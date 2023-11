Call of Duty: Modern Warfare III: Gameplay-Videos aus dem Multiplayer

Image: Activision Publishing Inc.

In sieben neuen Videos zeigen wir euch Gameplay aus dem Call of Duty: Modern Warfare III Multiplayer auf der Xbox Series X.

Seit vergangenem Freitag ist der Multiplayer von Call of Duty: Modern Warfare III verfügbar und wir haben direkt zum Release die Server unsicher gemacht.

Was dabei herausgekommen ist, könnt ihr euch in insgesamt sieben neuen Videos anschauen, in dennen wir euch unterschiedliche Spiel-Modis und Maps vorstellen.

Call of Duty: Modern Warfare III | Abschuss bestätigt auf Afghan

Call of Duty: Modern Warfare III | Herrschaft auf Invasion

Call of Duty: Modern Warfare III | Stellung auf Estate

Call of Duty: Modern Warfare III | Herrschaft auf Skidrow

Call of Duty: Modern Warfare III | Team-Deathmatch auf Quarry

Call of Duty: Modern Warfare III | Suchen und Zerstören auf Highrise

Call of Duty: Modern Warfare III | Team-Deathmatch auf Underpass

Wie gefällt euch der Multiplayer aus Call of Duty: Modern Warfare III und welche Karte ist euer Favorit?

Call of Duty: Modern Warfare III ist für 79,99 Euro im Microsoft Store verfügbar. Die Call of Duty: Modern Warfare III – Vault-Edition erhaltet ihr für 109,99 Euro.

