Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Zwei neue DLC-Helden angekündigt

Gleich zwei neue DLC-Helden wurden heute für Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin angekündigt.

Im heutigen Frontier Unlocked Livestream enthüllte das in Cambridge ansässige Studio zwei neue Helden-DLCs, die am 20. März für Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin erscheinen werden, sowie ein kostenloses Update für alle Spieler, das neue Multiplayer-, Scharmützel- und Eroberungskarten sowie weitere Balancing- und Lebensqualitätsverbesserungen enthält, darunter die heiß ersehnten Squad Stances.

Kurdoss Valentian, der Krähenkönig, übt seine unheilvolle Präsenz auf den Schlachtfeldern von Ghur aus, um feindliche Truppen zum Schweigen zu bringen und die Befehlsgewalt der Feinde zu stören. Der unheilvolle Anblick des lautlos schwebenden Throns des Gaunerkönigs in den Reihen der Nachtjäger ist ein Zeichen des Unheils, denn dieser schlagkräftige Kämpfer schwingt das Sepulchral-Szepter, um den Tod über den Feind zu bringen.

Der Gaunt-Beschwörer erlaubt es den Spielern, sich der verdrehten List von Tzeentch hinzugeben, Verwüstung aus der Ferne heraufzubeschwören und die Realität selbst zu zerreißen, um die Wut der beschworenen Dämonen zu entfesseln. Mit mächtigen Zaubern und arkanen Fähigkeiten können sie das Schlachtfeld nach ihren Launen umgestalten und das Blatt des Konflikts zu ihren Gunsten wenden.

Beide spielbaren Helden können im KI-Geplänkel, im Mehrspielermodus und im Eroberungsmodus für Einzelspieler eingesetzt werden und bringen völlig neue Fähigkeiten auf das Feld. Die Spieler können ihre Standard-Heldeneinheiten gegen einen dieser speziellen Charaktere austauschen und so ihre gesamte strategische Herangehensweise an das Spiel optimieren.

Jeder Helden-DLC wird einzeln zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 4,99 Euro erhältlich sein, oder zusammen als Teil eines Pakets für 8,99 Euro. Für diese brandneuen Inhalte wird das Basisspiel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin zum Herunterladen und Spielen benötigt.