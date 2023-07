Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Video zeigt die Beherrschung des Schlachtfelds

Im neuesten Video der „Crafting the Realm“-Reihe, bekommt ihr einen Einblick vom Schlachtfeld von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin.

In der zweiten Episode der Videoreihe „Crafting the Realm“ erfahrt ihr, warum die Kontrolle über das Schlachtfeld das A und O in Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin ist.

Es wird euch erklärt, wie ihr eure Feinde auf dem Schlachtfeld besiegen könnt und wie ihr so viele Ressourcen wie möglich sammeln könnt, um damit Einheiten und Gebäude zu bauen.

Übrigens haben wir auch ein ausführliches Gameplay-Video veröffentlicht, in dem ihr Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin kennenlernen könnt.