Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin: Gameplay-Informationen und exklusive Spielszenen aus dem Echtzeit-Strategiespiel

In einem neuen Video geben wir euch Informationen zum Echtzeit-Strategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin und zeigen euch exklusive Spielszenen.

Wir von XboxDynasty hatten die Möglichkeit, einen ersten Blick auf das Echtzeit-Strategiespiel Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin zu werfen. In einem digitalen Hands-On Event durften wir den Beginn der Kampagne, der gleichzeitig als Tutorial dient, sowie drei Multiplayer Matches spielen.

Die Geschichte von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin spielt in Ghur, dem wilden Reich der Bestien und dem Zuhause der Kruleboyz. Die Stormcast Eternals entsenden eine Armee, um eine Dawnbringer-Festungssiedlung gegen Überfälle der Kruleboyz zu unterstützen.

Sigrun, die Anführerin der Stormcast-Einheit, erfährt dabei von einer Quelle arkaner Macht, die sie gegen die Kruleboyz schützen kann. Trotz großer Risiken wagt sie sich in die Sumpflande, um sich Zugriff auf diese Quelle zu beschaffen. Inspiriert ist das Spiel von den jüngsten Dawnbringer-Kreuzzügen aus der Tabletop-Version.

Jede Fraktion von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin verfügt über eine mächtige Armee aus Helden, Monstern und Maschinen, die ihr für einen erfolgreichen Kreuzzug zusammenstellt. Um das Schlachtfeld zu beherrschen, ist es für euch essenziell, die Stärken und Schwächen eurer Einheiten zu kennen. Während der Schlacht sammelt ihr in bester RTS-Manie Ressourcen, um Einheiten zu bauen und neue zu forschen.

Weitere Informationen zu Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin findet ihr in folgendem Video:

Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin | Informationen zum RTS

Vom 07.07. bis zum 10.07.2023 findet zudem eine Open Beta von Warhammer Age of Sigmar: Realms of Ruin statt. Der Beta-Test dient primär als Server-Stresstest und wird daher nur den Multiplayer Part enthalten.

