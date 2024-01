EA SPORTS FC 24: Team of the Year veröffentlicht

EA SPORTS veröffentlicht das Team of the Year in EA SPORTS FC 24.

EA SPORTS stellt heute das EA SPORTS FC Team of the Year (TOTY) vor. Neben dem TOTY der Männer werden auch das erste Mal die besten Spielerinnen in einer eigenen TOTY-XI geehrt. Die Angreifer der Männer und Frauen werden in EA SPORTS FC 24 ab dem 19. Januar verfügbar sein, gefolgt von den Mittelfeldspieler (ab 21. Januar) und den Verteidiger und Torhüter (ab 23. Januar).

Mit Lena Oberdorf vom VfL Wolfsburg und Jeremie Frimpong von Bayer 04 Leverkusen sind in diesem Jahr auch die Google Pixel Frauen-Bundesliga und die Bundesliga in den jeweiligen Teams of the Year vertreten.

Das Team of the Year der Frauen:

Tor: Mary Earps (England) – Manchester United

Verteidigung: Ona Batlle (Spanien), Wendie Renard (Frankreich) – Olympique Lyonnais, Millie Bright (England) – Chelsea, Sakina Karchaoui (Frankreich) – Paris Saint-Germain

Mittelfeld: Alexia Putellas (Spanien) – FC Barcelona, Lena Oberdorf (Deutschland) – VfL Wolfsburg, Aitana Bonmatí (Spanien) – FC Barcelona

Angriff: Caroline Graham Hansen (Norwegen) – FC Barcelona, Sophia Smith (Vereinigte Staaten) – Portland Thorns FC, Sam Kerr (Australien) – Chelsea

Das Team of the Year der Männer:

Tor: Alisson Becker (Brasilien) – Liverpool

Vertidigung: Jeremie Frimpong (Niederlande) – Bayer 04 Leverkusen, Virgil van Dijk (Niederlande) – Liverpool, Rúben Dias (Portugal) – Manchester City, Theo Hernández (Frankreich) – AC Mailand

Mittelfeld: Jude Bellingham (England) – Real Madrid, Kevin De Bruyne (Belgien) – Manchester City, Rodri (Spanien) – Manchester City

Angriff: Kylian Mbappé (Frankreich) – Paris Saint-Germain, Erling Haaland (Norwegen) – Manchester City, Lionel Messi (Argentinien) – Inter Miami

„Es ist eine Ehre, neben einigen unglaublichen Spielern zum Team des Jahres zu gehören“, sagt Manchester City-Stürmer Erling Haaland. „Eine Auszeichnung zu gewinnen, die von den Fans gewählt wird, bedeutet mir sehr viel. Ich bin allen, die gewählt haben, sehr dankbar, vielen Dank!“ „Es ist unglaublich, von den Fans anerkannt zu werden und zu den besten Spielerinnen der Welt zu gehören“, sagt die zweimalige Ballon d’Or Féminin-Gewinnerin Alexia Putellas. „Teil der ersten Frauenmannschaft des Jahres zu sein, ist eine große Ehre, auf die ich sehr stolz bin.“

Die meistgewählten Spieler der Kampagne waren Alexia Putellas, die in 84% aller eingereichten Frauenteams auftauchte und Jude Bellingham von Real Madrid, der in 74% aller Herrenteams einen Startelfplatz hatte. Die Top 3 wurden von Kylian Mbappé (66%) und Virgil Van Djik (66%) bei den Männern, sowie von Aitana Bonmatí (77%) und Caroline Graham Hansen (66%) bei den Frauen abgerundet.

„Ein großes Dankeschön an die Fans, die mich in die diesjährige Mannschaft des Jahres gewählt haben“, sagt Jude Bellingham, Mittelfeldspieler von Real Madrid. „Ich weiß, dass viele unglaubliche Spieler in den vergangenen Jahren Teil der Mannschaft des Jahres waren und es ist immer eine Ehre, Teil dieser Liste zu sein.“ „Es ist ein tolles Gefühl zu wissen, dass die Fans mich in die diesjährige Mannschaft des Jahres gewählt haben“, sagt Chelsea-Stürmer Sam Kerr. „Es gibt einige unglaubliche Spieler in dieser Elf, daher ist es ein echtes Privileg, dabei zu sein.“

Das TOTY der Männer ist ab sofort in EA SPORTS FC Online und ab dem 25. Januar (Donnerstag, 1. Februar in China, Korea und Japan) ebenfalls in EA SPORTS FC Mobile verfügbar.

EA SPORTS FC 24 ist für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC, PlayStation 4, Xbox One und Nintendo Switch erhältlich. EA SPORTS Mobile kann im App Store und Google Play Store heruntergeladen werden, um „The World´s Game“ auch unterwegs dabei zu haben.