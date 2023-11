Remnant II: Launch-Trailer zum The Awakened King DLC

Gearbox Publishing und Gunfire Games kündigen an, dass The Awakened King, das erste DLC für Remnant II, jetzt zum Preis von 9,99 € für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S erhältlich ist.

Fans können das DLC-Bundle ab sofort für 24,99 € erwerben, um Zugriff auf das DLC The Awakened King und zwei weitere Teile zu erhalten, die nächstes Jahr erscheinen. Diejenigen, die die Ultimate Edition für Remnant II bereits erworben haben, werden das DLC ohne Zusatzkosten erhalten.

Um die Veröffentlichung von The Awakened King zu feiern, sind die Editionen „Standard“, „Deluxe“ und „Ultimate“ des Survival-Shooters ab heute auf Arc Games und Steam mit einem Rabatt von 30 % erhältlich.

„Von der anhaltenden Unterstützung unserer tollen Community und deren Begeisterung für Remnant II sind wir ganz überwältigt, und es freut uns außerordentlich, mit dem ersten unserer drei DLCs ein neues Kapitel aufzuschlagen“, so David Adams, Präsident von Gunfire Games und Game Director für Remnant II. The Awakened King ist die erste große Erweiterung für Remnant II, die eine neue Handlung, ein neues Gebiet innerhalb von Losomn und den Ritualisten-Archetyp enthält. Wir können es kaum erwarten, dass die Spieler diesen ausprobieren und wir hoffen, dass ihnen dieses neue DLC gefällt.“

Im neuen DLC für Remnant II ist der „Einzig Wahre König“ erwacht und will Blut sehen. Während seines Tiefschlafs, der ihn fast sein Leben gekostet hat, wurde er von der Saat korrumpiert und in den Wahnsinn getrieben. Nun ist er der Auffassung, dass Verrat hinter jeder Ecke lauert und hat demnach beschlossen, einen Rachefeldzug zu starten.

Seit der Ankunft seines Schlosses in einer Küstenstadt der Dran sind wilde Stürme aufgezogen, die allerlei Kreaturen aus der Tiefe hervorbringen und Geheimnisse offenbaren. In dieser komplett neuen Handlung liegt es an den Überlebenden, die Mysterien des Einzig Wahren Königs zu enthüllen, während sie einen zuvor verborgenen Bereich in Losomn erkunden. An diesem sonderbaren Ort werden Überlebende neue Gewölbe durchqueren, mächtige Ausrüstung entdecken, auf unverhoffte Verbündete treffen und sich im Laufe ihres Abenteuers neuen Gefahren stellen, um zum „Einzig Wahren König“ zu gelangen und diesen ein für alle Mal zu besiegen.

Spieler, die das DLC besitzen und die Handlung in Losomn abgeschlossen haben, können beim Weltenstein auf „Abenteuermodus“ klicken und The Awakened King auswählen. Falls Spieler das DLC stattdessen über die Kampagne erleben wollen, wird das DLC in die Hauptkampagne des Spiels eingefügt und darin möglicherweise (oder auch nicht) wie jede andere Handlung auftauchen.

Das DLC The Awakened King sowie die kommenden Remnant II DLCs verfügen über ein besonderes Merkmal. Spieler, die das DLC nicht besitzen, können dessen Inhalte spielen, indem sie sich bei Spielsitzungen jenen anschließen, die es besitzen. Für die Verwendung der jeweiligen DLC-Gegenstände, die sie erhalten, ist jedoch der Besitz des DLCs erforderlich.

The Awakened King – Features:

Neue Handlung, Gewölbe und ein neuer Bereich in der Welt Losomns: Tauche tief in die Welt Losomns ein und erlebe einen neuen Handlungsstrang, in dem der „Einzig Wahre König“ die Hauptrolle spielt – Die Saat hat ihn um den Verstand gebracht und nun hat er Rache gegen jene geschworen, die sich ihm widersetzen.

Tauche tief in die Welt Losomns ein und erlebe einen neuen Handlungsstrang, in dem der „Einzig Wahre König“ die Hauptrolle spielt – Die Saat hat ihn um den Verstand gebracht und nun hat er Rache gegen jene geschworen, die sich ihm widersetzen. Neuer Archetyp – Der Ritualist: Dieser neue Archetyp setzt Statuseffekte wirksam ein, um Gegner zu bestrafen. Er ist ein Meister in der Verbreitung von Leid und Schmerzen.

Dieser neue Archetyp setzt Statuseffekte wirksam ein, um Gegner zu bestrafen. Er ist ein Meister in der Verbreitung von Leid und Schmerzen. Viele Gegenstände und Mächtige Waffen, die das Gameplay verbessern: Rüste deinen Charakter aus, um diese tödlichere Version Losomns zu überleben. Wähle aus einer Reihe von neuen Waffen, Modifikationen, neuen Gegenständen, Amuletten und Ringen.

Rüste deinen Charakter aus, um diese tödlichere Version Losomns zu überleben. Wähle aus einer Reihe von neuen Waffen, Modifikationen, neuen Gegenständen, Amuletten und Ringen. Neue Bosse, Charaktere und furchterregende Kreaturen: Mysteriöse Gefahren und Überlebende unbekannter Herkunft, die aus den Tiefen des Meeres emporsteigen, in den Straßen umherwandern und neue Herausforderungen für Spieler darstellen.

Der Ankündigungstrailer für Remnant II: The Awakened King kann hier angeschaut werden: