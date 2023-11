Persona 5 Tactica: Produzent Atsushi Nomura zur Team-Komponente

Autor:, in / Persona 5 Tactica

Image: Inc.

Der Release von Persona 5 Tactica steht kurz bevor, das Marketing läuft auf Hochtouren und bei Atlus läuft es richtig gut. Zeit für ein neues Video, die erste Episode des Entwicklertagebuchs in diesem Fall. In der neuen Ausgabe spricht Produzent Atsushi Nomura über seine Arbeit.

Im Video spricht Atsushi über die Phantom Thieves, die Hauptcharaktere des Spiels, die als Team auftreten. Diese Entscheidung bietet die Möglichkeit, dass jede Figur abhängig von ihren jeweiligen Stärken eingesetzt wird, wenn es sich anbietet. Aber seht am besten selbst:

Persona 5 Tactica erscheint am 17. November für die Xbox Series X|S, die Xbox One, den PC, via Steam, die PlayStation 5, die PlayStation 4 und die Nintendo Switch. Dazu ist das Spiel direkt zur Veröffentlichung im Xbox Game Pass enthalten.