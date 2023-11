ATLUS: Gerüchte: Metaphor erscheint 2024, Persona 6 erst 2025

Autor:, in / ATLUS

Es geht Schlag auf Schlag: Persona 5 Tactica erscheint in Kürze, Persona 3 Reload steht für den Februar 2024 an. Legt Atlus 2025 Persona 6 nach? In der Gerüchteküche brodelt es jedenfalls.

Via X, ehemals Twitter, schrieb der User RHK, dass es wahrscheinlich sei, dass Persona 6 zu den Game Awards 2024 für das Jahr 2025 angekündigt werde, wenn Metaphor: ReFantazio für den Juni 2024 vorgesehen sei.

Daraufhin folgte prompt die Antwort des Leakers Im A Hero Too, bekannt für die Offenbarung von Persona 3 Reload vor der offiziellen Ankündigung. Metaphor und Asa seien für 2024 vorgesehen. P5X werde nächstes Jahr erscheinen, ehe P6 für 2025 auf dem Plan stehe. Eine konkrete Zeit für eine Ankündigung habe man bisher nicht auserkoren.

Bei Asa handelt es sich um ein Persona-Partyspiel, das durch die Gerüchteküche wandert und eben jenen Gerüchten zufolge über Charaktere aus allen fünf Persona-Spielen umfassen soll. Bei Persona 5X wird es sich um eine Adaption des RPGs für mobile Endgeräte handeln, das noch in weiteren Regionen Tests absolvieren muss.