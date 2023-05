ATLUS: Persona 3 Remake beim Xbox Showcase möglich

Autor:, in / ATLUS

Der Juni steht ganz im Zeichen von Neuigkeiten und Ankündigungen zu Videospielen. Beim Summer Game Fest, dem Xbox Showcase oder Ubisoft Forward präsentieren Entwickler und Publisher die kommenden Highlights für Konsolen und PC.

Was das Xbox Showcase betrifft, so soll dort das Persona 3 Remake als Multiplattform-Spiel angekündigt werden. Gerüchte über den Zeitpunkt der Enthüllung gab es bereits zuvor schon, der YouTuber Nate the Nate bestätigt das nun. Als Release wird 2023 genannt.

Auch zu Persona 6 äußerte er sich. Hier habe er gehört, dass es 2024 für die aktuelle Konsolengeneration erscheinen soll. Eine (zeitliche) Exklusivität für PlayStation 5 ist wahrscheinlich, aber er schließt eine Xbox-Version nicht völlig aus.

Darüber hinaus soll es 2024 noch ein weiteres Persona-Spiel geben, ein Spin-Off, dass vermutlich auf der Tokyo Game Show angekündigt werden könnte.