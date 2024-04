ATLUS: Kommen weitere Persona-Remakes?

Bereits kurz nach Release Anfang des Jahres entwickelte sich das Remake Persona 3: Reload zum großen Verkaufsschlager für Publisher ATLUS.

Innerhalb der ersten Woche knackte man die eine Million Marke und wurde zum am schnellsten verkauften Spiel in der Historie des Publishers.

Umso wahrscheinlicher also, dass das japanische Studio weitere Neuauflagen der Rollenspiel-Reihe in Planung hat. Dies behauptete zumindest der gut vernetzte Insider Midori via X. Demnach soll ATLUS an möglichen Remakes zu Persona 1 sowie Persona 2 arbeiten.

In einem späteren Post führte er aus, dass man vorsichtshalber von überarbeiteten Fassungen sprechen sollte. Ob sich dahinter also nun vollständige Remakes verbergen oder eher Remaster, kann der Insider aktuell nicht sicher sagen.

Midori hat in der Vergangenheit mehrfach korrekte Vorhersagen zum ATLUS-Portfolio getroffen. Unter anderem behauptete er erst vor kurzem, dass Persona 6 zum Release auch für die Xbox-Konsolen erscheinen wird. Nachdem das Franchise ursprünglich exklusiv auf den PlayStation-Plattformen veröffentlicht wurde, hat der japanische Publisher mit Persona 4 Golden und Persona 5 Royal die Konsolenexklusivität aufgehoben.

Persona 3: Reload erschien am 1. Februar 2024 für PlayStation4, PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC. Das Spiel ist dazu im Xbox Game Pass erhältlich.