ATLUS: Persona-Reihe verkauft sich 22,6 Millionen Mal

Autor:, in / ATLUS

ATLUS vermeldet einen Meilenstein für Persona. Die Rollenspielreihe hat weltweit auf allen Plattformen bis zum heutigen 5. März 22,6 Millionen Einheiten verkauft. Diese Zahl umfasst sowohl Spiele der Hauptreihe als auch seine Ableger und Wiederveröffentlichungen.

Mit zehn Millionen Einheiten wurden von Persona 5 und seinen Ablegern am meisten verkauft.

Im Februar wurden für Persona 3 Reload eine Million Verkäufe in der ersten Woche gemeldet, wodurch es zum am schnellsten verkaufte Spiel in der Geschichte von ATLUS avancierte.

Um den Meilenstein zu feiern, veröffentlichte man jetzt einen speziellen Trailer.