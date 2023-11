Pathfinder: Wrath of the Righteous: The Lord of Nothing DLC erscheint nächste Woche

Pathfinder: Wrath of the Righteous erhält nächste Woche mit dem The Lord of Nothing DLC frischen Nachschub.

Die Wahrheit wartet auf diejenigen, die bereit sind, der Kälte und der Dunkelheit zu trotzen. The Lord of Nothing, der 5. DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous, lädt euch am 21. November auf PC und Konsolen dazu ein, die Wahrheit zu finden. Entwickler Owlcat Games hat ein Erlebnis mit neuen Schauplätzen, neuen Charakteren und neuen Herausforderungen erschaffen, während das Geheimnis von Sendris Taten immer tiefer wird.

Der Herr des Nichts ist eine Fortsetzung des DLCs Through the Ashes und setzt die Geschichte von Sendri und Rekarth fort, während sie auf ihren ultimativen Höhepunkt zusteuert. Die Geheimnisse, die sich der Hauptkampagne schon lange entzogen haben, werden endlich ans Licht kommen, aber nur, wenn man sich tief in die unerbittlichen Lande begibt und Fragen stellt, auf die es keine guten Antworten gibt. Solche Fragen können so schlimm werden, dass sogar der Ritterkommandant selbst eingreifen muss.

Der Herr des Nichts kann als Fortsetzung von Through the Ashes oder als eigenständige Kampagne gespielt werden. Neue Charaktere warten darauf, befehligt zu werden, da neu eingeführte Archetypen und Fähigkeiten Charaktere ermöglichen, die ideal geeignet sind, um es mit mysteriösen Gebieten und vielen unbekannten Feinden aufzunehmen.

The Lord of Nothing erscheint am 21. November 2023 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und PC über Steam, Epic Games Store und GOG sowie für macOS.