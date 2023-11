Pathfinder: Wrath of the Righteous: Fünfter DLC The Lord of Nothing erhältlich

The Lord of Nothing, der fünfte DLC von Pathfinder: Wrath of the Righteous, ist jetzt erhältlich. Das Hauptspiel erhält ein großes Update und 70%-Rabatt auf PC.

Owlcat Games veröffentlicht The Lord of Nothing, den fünften DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous, für PC, MacOS und Konsolen. Der DLC ist, sowohl was Inhalt als auch was Vielseitigkeit betrifft, einer der besten, die Owlcat bisher erstellt hat, voller neuer Archetypen, Reiche, Gegner und Geheimnisse, die nur darauf warten, aufgedeckt zu werden.

The Lord of Nothing folgt auf den Through the Ashes-DLC und führt die Geschichte von Sendri und Rekarth fort und zu ihrem ultimativen Höhepunkt. Die Geheimnisse, die schon lange außer Sicht der Hauptkampagne blieben, kommen endlich ans Licht. Jedoch nur, wenn Spieler tief in unbarmherzige Lande vorstoßen und Fragen mit unbequemen Antworten stellen. Fragen, die so schrecklich werden, dass der Kommandant selbst einschreiten muss.

The Lord of Nothing kann als Fortsetzung von Through the Ashes oder als eigenständige Kampagne gespielt werden. Neue Charaktere warten auf ihre Befehle und neue Archetypen und Fähigkeiten sorgen dafür, dass sie perfekt dafür geeignet sind, geheimnisvolle Gebiete zu erkunden und es mit unbekannten Feinden aufzunehmen.

Features von The Lord of Nothing:

Die Schwäche des Fleisches: Ein brandneuer Android-Begleiter, Penta, der Fähigkeiten verstärkt, um einen Pfad zu bahnen.

Die Dunkelheit taut die Seele auf: Im gefrorenen Reich erkunden die Spieler einen mysteriösen Zauberturm, trotzen der Schattenebene und setzen ihr Abenteuer an vielen neuen Orten fort.

Etwas Böses kommt daher: Neue Gegnertypen tauchen auf, um die Spieler auf Schritt und Tritt zu bremsen, und es sind brandneuen Mechaniken erforderlich, um sie zu besiegen.

Alles soll ans Licht kommen: Spieler entdecken die Geheimnisse hinter Sendris merkwürdigem Verhalten und vernichten das Böse, das sich in den Ecken von Golarion ausbreitet.

Es gibt Platz für mehr: 15 neue Archetypen, neue Zaubersprüche, Fähigkeiten und mehr.

Gleichzeitig zum DLC erhält Pathfinder: Wrath of the Righteous ein umfangreiches Update mit über 500 Änderungen. Der Patch enthält eine komplett überarbeitete Assassinen-Klasse, neue mythische Fähigkeiten, Zauber, Animationen und vieles mehr. Die gesamte Liste der Änderungen ist hier einsehbar.

