Pathfinder: Wrath of the Righteous: The Last Sarkorians DLC fügt neue Klasse hinzu

Für Pathfinder: Wrath of the Righteous fügt er neue DLC The Last Sarkorians eine neue Klasse und mehr hinzu.

Owlcat Games hat den vierten DLC The Last Sarkorians für das Pathfinder: Wrath of the Righteous veröffentlicht. Der DLC stellt Ulbrig Olesk vor, einen der wenigen verbliebenen Nachfahren der zerschlagenen Nation von Sarkoris – einen legendärer Shifter und zuverlässigen Kämpfer mit der Fähigkeit, sich in einen mächtigen Greifen zu verwandeln.

Ulbrig kann sich der Gruppe als furchteinflößender Krieger anschließen, als Freund, an den man sich anlehnen kann, oder man kann sogar sein Herz öffnen, um eine Liebe zu finden, die die Zeit selbst überdauert.

Features

Neue spielbare Klasse mit 6 Archetypenvarianten. Als Shifter kannst du tierische Aspekte und Formen nutzen, um Feinde mit der Wut eines wilden Tieres zu dezimieren!

Neuer Begleiter: ein sarkorianischer Stammeshäuptling, der auf mysteriöse Weise die Verwüstung seiner Heimat überlebt hat.

Ein brandneues Gebiet zum Erkunden mit dem neuen Verbündeten, in dem neue Feinde bekämpft und alte Geheimnisse gelüftet werden können.

8 neue Zaubersprüche, die im Kampf gegen neue und alte Feinde helfen

Optionale Romanze mit Ulbrig, die sowohl für männliche als auch für weibliche Charaktere verfügbar ist

The Last Sarkorians ist der erste DLC, der als Teil des Season Pass 2 erhältlich ist und in dem Spieler neue Freunde, Feinde, Gefahren und Belohnungen in Golarion finden werden. Im Laufe des Jahres werden zwei weitere DLCs für das Spiel erscheinen, eine Erweiterung der Hauptkampagne von Pathfinder: Wrath of the Righteous und ein eigenständiges Erlebnis. Mehr Informationen über DLC 5 und DLC 6 gibt es auf owlcat.games.

Um die Veröffentlichung von DLC 4 zu feiern, hat Owlcat eine Verkaufsaktion auf das Spiel und zusätzliche Inhalte gestartet:

Der Launch-Trailer zum neuen DLC The Last Sarkorians: