Pathfinder: Wrath of the Righteous: Lord of Nothing DLC angekündigt

Für Pathfinder: Wrath of the Righteous wurde der neue Lord of Nothing DLC angekündigt!

Owlcat Games freut sich Lord of Nothing zu enthüllen, den fünften von sechs geplanten DLCs für das von der Kritik gefeierte cRPG Pathfinder: Wrath of the Righteous.

Lord of Nothing führt die Spieler an neue Orte, stellt ihnen neue Charaktere vor und lässt sie gegen neue Feinde antreten. Der DLC wird am 21. November 2023 für PC und Konsolen veröffentlicht.

Der fünfte DLC für Pathfinder: Wrath of the Righteous, macht dort weiter, wo Through the Ashes aufgehört hat und setzt die Geschichte von Sendri und Rekarth fort.

Je mehr Teile des Geheimnisses hinter Sendris Verhalten in den unerbittlichen Ländern aus Eis und Dunkelheit auftauchen, desto mehr gefährliche Feinde und Kreaturen tauchen aus dem Bösen auf, das Golarion überfällt.

Aber noch ist nicht alle Hoffnung verloren, denn ein neuer Gefährte, seltsame neue Verbündete und sogar das Eingreifen des Kommandanten, des Avatars des Spielers aus der Haupthandlung, werden die Abenteurer auf dem Weg zur Wahrheit und allem, was dazu gehört, begleiten.

Lord of Nothing wird am 21. November 2023 für PlayStation 4, Xbox One, Nintendo Switch und Windows PC über Steam, Epic Games Store und GOG sowie für macOS erhältlich sein.