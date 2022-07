Pathfinder: Wrath of the Righteous: Release-Termin im September verkündet

Der Kreuzzug beginnt! Pathfinder: Wrath of the Righteous erscheint am 29. September für Konsolen.

Owlcat Games und Prime Matter freuen sich anzukündigen, dass das preisgekrönte und hochgelobte Spiel Pathfinder: Wrath of the Righteous am 29. September auch seinen Weg auf Konsole findet. Das epische RPG erscheint in physischer und digitaler Fassung für PlayStation und Xbox sowie für Nintendo Switch über die Cloud.

Die Enhanced Edition von Pathfinder: Wrath of the Righteous wird zur Standardversion für den Konsolen-Release. Für Besitzer des PC-Spiels erhältlich ist sie ab dem 29. September kostenlos erhältlich.

Neben der lang erwarteten Konsolen-Ankündigung, bestätigte Owlcat Games auch den Launch des dritten Premium DLCs The Treasure of the Midgnight Isles DLC für den 11. August 2022. Die Inseln – verteilt über den schwarzen, abgrundtiefen Ozean – verbergen unbekannte Schätze und unaussprechliche Schrecken. Die Spieler besteigen ein grimmiges, verfluchtes Schiff und brechen auf ins Unbekannte, wo sie ihr Glück oder ihr Verderben finden.

Weitere Details:

Die weitläufige Inselgruppe, welche mit Schätzen und Gefahren gefüllt ist, kann von Spielern entweder in einem eigenständigen, schurken-artigen Spielmodus, oder als Teil der Hauptkampagne erkundet werden.

Die Spieler können die enorme Vielfalt des Pathfinder Role-Playing-Systems – inklusive der mythischen Pfade – nutzen und verschiedene Builds und Party-Konstellationen ausprobieren.

Der Tod ist nur ein Rückschlag! Wenn eine Party ausgelöscht wird, kann ihr Fortschritt den Spielern immer noch beim erneuten Durchspielen helfen.

Spieler können neue magische Waffen ausrüsten, neue magische Tränke und Schriftrollen an ihre Gürtel hängen und alte, wie neue Feinde herausfordern.

Die Spieler erkunden das Geheimnis des Schiffs, das sie auf ihre Reise bringt und erkunden die Wahrheit rund um den ultimativen Schatz, den sie suchen.

Über Pathfinder: Wrath of the Righteous: In einem epischen RPG, kreiert von den Machern des hochgelobten Pathfinder: Kingmaker und basierend auf Paizo Publishings Tabletop Pathfinder Roleplaying Game, begeben sich die Spieler auf eine Reise in ein Reich, das von Dämonen überrannt wurde. Sie erkunden die Natur von Gut und Böse, lernen den wahren Preis von Macht kennen und steigen als mythische Helden empor, deren Fähigkeiten sterbliche Vorstellungen übersteigen.

Das Reich Sarkoris wurde zerstört, als Areelu Verlesh, ein Gelehrter und Praktiker der verbotenen Magie, einen Riss zu den abgründigen Ebenen der Existenz öffnete und eine Horde an Dämonen die Welt von Golarion angriff. Angeführt von den bösen Dämonenlords Deskari und Baphomet, zerschmetterten die Kräfte des Abgrunds alle, die sich ihnen in den Weg stellten. So verwandelten sie Sarkoris in ein von Dämonen befallenes Land, das nun die Weltwunde genannt wird. In diesem CRPG treten die Spieler dem Kreuzzug gegen die dämonischen Invasoren bei und steigen zu Helden auf, die über unglaubliche Kräfte gebieten.

Pathfinder: Wrath of the Righteous ist erhältlich auf allen großen digitalen Verkaufsplattformen, darunter Steam, Epic Games Store und GOG. Der Verkaufsstart der Konsolen-Versionen für PlayStation, Xbox und Nintendo Switch ist für den 29. September 2022 geplant. Die physischen Konsolen-Versionen werden durch Prime Matter, Koch Medias Premium Gaming Label, vertrieben.