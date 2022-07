F1 Manager 2022: Riskiert einen Blick hinter das Helmvisier

Frontier Developments plc veröffentlicht heute das zweite Behind the Scenes Video von F1 Manager 2022, dem großen neuen offiziell lizenzierten F1 -Management-Simulationsspiel. F1 Manager 2022 wird am 30. August (25. August für Vorbesteller*) für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4, und am PC für Steam und den Epic Games Store veröffentlicht.

In „Episode 2 – People Power“ sprechen David Braben, CEO und Gründer von Frontier, und Matt Dickinson, Art Director, über die Arbeit von Frontier. In dem Video erklären sie u.a. wie der F1 Manager 2022 es schafft, den Spielern ein wirklich authentisches Formel 1 -Erlebnis zu bieten.

Im Spiel übernehmen die angehenden Teamchefs die Verantwortung für den von ihnen gewählten F1 -Konstrukteur für die Saison 2022 und stellen ihre ultimative Fahrerpaarung zusammen, wobei sie aus der gesamten Liste der F1 -, F2™- und F3-Fahrer für 2022 wählen können.

In exklusivem Filmmaterial können die Spieler einen Einblick in den detaillierten Prozess der Erfassung von Fahrern für das Spiel gewinnen. Das Video zeigt zwei Frontier-Gesichtsscan-Sitzungen, bei denen der Williams Racing Pilot Alexander Albon und der Fahrer des Alfa Romeo F1 Team ORLEN, Zhou Guanyu, aufgenommen wurden.

Beeindruckende 200 Kameralinsen arbeiten an der Erstellung komplexer 3D-Gesichtsmodelle, die jeden Fahrer im Spiel in atemberaubenden Details zum Leben erwecken. Jeder Fahrer verfügt außerdem über ein Datenprofil, das anhand einer Fülle von realen historischen Datenpunkten erstellt wurde, um sein Verhalten und seinen Fahrstil genau wiederzugeben.

Dieses Engagement für Realismus zieht sich durch den gesamten F1 Manager 2022. In enger Zusammenarbeit mit der Formel 1 konnte das Entwicklungsteam auf ein umfangreiches Archiv historischer Daten sowie Übertragungsmaterial zugreifen, um ein realitätsnahes Simulationserlebnis zu schaffen. Zukünftige Teamchefs werden in der Lage sein, authentische Daten zu nutzen, um ihre Entscheidungen zu treffen und auf realistische Reifenabnutzung, wechselnde Wetterbedingungen sowie Safety-Car- und Rote-Flagge-Vorfälle zu reagieren.

Die Spieler sollten immer ein Ohr an ihrem Teamradio haben, um über zukünftige Behind the Scenes Inhalte und weitere Neuigkeiten zum F1 Manager 2022 schon vor dem Start auf dem Laufenden zu bleiben.

F1 Manager 2022 erscheint am 30. August für PC, PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 Euro. Spieler, die der Konkurrenz voraus sein wollen, können das Spiel digital vorbestellen und F1 Manager 2022 ab dem 25. August fünf Tage früher erleben. Das Spiel wird auch im physischen Format für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PlayStation 4 und Xbox One zu einem empfohlenen Verkaufspreis von 54,99 Euro erhältlich sein.