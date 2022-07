SKATE 4: Erscheint als Free-to-Play-Modell mit Mikrotransaktionen

Autor:, in / SKATE 4

Jede Menge neue Informationen zu SKATE 4 verriet Full Circle jetzt in einem neuen Entwickler-Video.

Neben der Tatsache, dass der neuste Teil einfach nur SKATE und nicht SKATE 4 heißen wird, überrascht die Ankündigung eines Free-to-Play-Modells wohl am meisten.

SKATE wird demnach kostenlos auf allen verfügbaren Plattformen erscheinen und sich durch Mikrotransaktionen finanzieren. Dabei legte man Wert darauf, die Fans direkt wissen zu lassen, dass es kein Pay-to-Win geben wird. Auch wird es keine kostenpflichtigen Lootboxen oder Gameplay-Vorteile geben, die sich hinter Echtgeld verstecken.

Der gesamte Spielbereich von San Vansterdam, so lautet der Name der völlig neuen Stadt im Spiel, wird für jeden Spieler vollständig zugänglich sein. Es verstecken sich also keine Bereiche der Welt hinter Bezahlschranken.

SKATE soll über die Jahre hinweg durch die Veröffentlichung von Zusatzinhalten, Events und saisonalen Drops supportet werden.

Der Entwickler bestätigte zudem vollständiges Cross-Play und Cross-Progression für alle Plattformen. Sowohl Last-Gen als auch Next-Gen. Selbst eine Version für mobile Geräte, die sich in früher Entwicklung befindet, wird diese Features unterstützen.

Zur Veröffentlichung sagte man, dass SKATE erscheinen wird, wenn man dazu bereit sei.