SKATE 4: Entwickler verspricht Playtests auf Konsolen

Das letzte skate war 2008 so stark, dass die Verkäufe zum Teil den alten Hasen Tony Hawks Proskater ohne weiteres in seine Schranken wies. Noch immer hoffen Fans darauf, möglichst schnell was Neues über die Entwicklung der Konsolenfassung des Nachfolgers zu lesen.

In einem umfangreichen Blog zur aktuellen Lage des Skatespiels, ist unter anderem auch die Konsolenversion ein Thema. Die letzte Testphase von skate ist im Mai gewesen, an dem schon einmal die PC-Spieler ihr Können unter Beweis stellen durften. Doch auch an die Konsolenspieler wendet sich das Team in ihrem Update.

Darin schreiben die Entwickler: „Herzlichen Dank auch an die Konsolen-Community von skate. – ja, derzeit finden die Playtests ausschließlich auf PC statt, aber wir versprechen euch, dass es auch auf Konsolen Playtests geben wird. Wir wissen noch nicht genau wann, halten euch aber auf dem Laufenden.“

Wer sich ebenfalls die Chance sichern möchte, eventuell in Zukunft für Electronic Arts an der skate-Testphase teilzunehmen, sollte sich im Insider Programm anmelden und als Tester hinterlegen lassen.