SKATE 4: Skating- und Onboard-Mechaniken im Fokus

Über die Skating- und Onboard-Mechaniken in SKATE 4 berichten die Entwickler im neuen Video zu SKATE 4.

Die Entwickler von Full Circle kehren mit der vierten Episode von „The Board Room“ zurück, einer Videoreihe für die Community, die aus erster Hand Updates und Einblicke in die laufende Entwicklung von SKATE 4 bietet.

In der neuen Episode melden sich die Entwickler des Teams aus dem Capture Lab in Vancouver, um über die Skating- und Onboard-Mechaniken zu sprechen.

Zu den Highlights der Episode zählen auch neue Tricks, von denen gleich fünf enthüllt wurden:

Wallies

Slappies

Boned ollies

Variable speed flip tricks

Held flip tricks

Wie der Entwickler berichtet, baue man immer noch neue Skate-Mechaniken ein, dadurch will man die Freiheit der Selbstdarstellung und die Optionen des modernen Skateboardens repräsentieren. Zudem sollen Spieler auch eine wachsende Auswahl an Möglichkeiten zur Verfügung haben, um in San Vansterdam kreative Freiheit genieß0en zu können.

Mehr über den Entwicklungsstand von SKATE 4 im Video und im Blog.