Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Trailer zeigt mehr Story und Gameplay

Mit einem zweiten Trailer zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name zeigen die Macher mehr von der Story und dem Gameplay.

SEGA veröffentlichte einen zweiten Trailer zu Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name. Das Video wird von Masayoshi Yokoyama, dem Director von Ryu Ga Gotoku, mit einigen Worten eingeleitet.

Wie Yokoyama erzählt, sei man dankbar für die positive Resonanz auf den ersten Trailer und man wisse, dass Fans noch mehr Sehen und darüber erfahren möchten. Zwar spare man sich noch einige Informationen zum Spiel auf, dennoch verrate man im weiteren Verlauf des Videos mehr Details zur Story und dem Gameplay.

Weiterhin wurde eine Demo zu Like a Dragon: Infinite Wealth bestätigt, einem weiteren Spiel der Franchise. Die Demo wird in Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name inkludiert sein.