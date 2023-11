Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Actionreiche Spielszenen im 4K Gameplay-Video

Schaut euch in einem neuen Video Gameplay aus dem Action-Abenteuer an und verschafft euch einen ersten Eindruck.

Der eins legendäre Yakuza Kazuma Kiryu hat zum Schutz seiner Familie seinen eigenen Tod vorgetäuscht und seinen Namen aufgegeben. Unter dem Codenamen „Joryu“ kämpft ihr euch nun in Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name durch eure Gegner und benutzt dabei zwei unterschiedliche Kampfstile.

Der Yakuza-Stil schüchtert die Feinde ein, da Kiryu schnelle und aggressive Kampfbewegungen durchführt. Der Agenten-Stil ist rasant und präzise und gibt euch die Möglichkeit Hightech-Gadgets zu benutzen, wie zum Beispiel Drahtfesseln, mit denen ihr eure Gegner betäuben könnt.

Wir haben einen Blick auf fesselndes Action-Abenteuer geworfen und euch rund 50 Minuten Gameplay aufgezeichnet.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name | Gameplay

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ist für 49,99 Euro im Microsoft Store Verfügbar und im Xbox Game Pass enthalten.

