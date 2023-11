Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Besondere Testversion nach Abschluss

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name von SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio ist jetzt erhältlich. Packendes Abenteuer mit brachialen Schlägereien!

SEGA und Ryu Ga Gotoku Studio veröffentlichten den Action-Adventure-Brawler Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name im Xbox Game Pass und für Xbox Series X|S, Xbox One, Windows, PlayStation 5, PlayStation 4 und Steam.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ist der neueste Teil von Ryu Ga Gotokus berühmter Like A Dragon-Reihe.

Zum Schutz seiner Familie hat der einst legendäre Yakuza Kazuma Kiryu seinen eigenen Tod vorgetäuscht und seinen Namen aufgegeben. Jetzt bekommt er es plötzlich mit einer mysteriösen Person zu tun, die alles daran setzt, ihn aus der Reserve zu locken.

Nach Abschluss der Kampagne von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erhalten Spieler Zugriff auf eine besondere Testversion von Like a Dragon: Infinite Wealth. Dort können vor dem Release am 26. Januar 2024 zwei aufregende Spielmodi des epischen RPGs ausprobiert werden. Im Abenteuermodus liegt der Fokus auf Erkundung, während der Spieler im Storymodus der Geschichte folgt.