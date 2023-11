Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Spiel war ursprünglich als DLC geplant

Laut Ryu Ga Gotoku Studio Director Masayoshi Yokoyama dauerte die Entwicklung von Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name nur sechs Monate. Das Spiel war ursprünglich sogar nur als DLC geplant, doch dann baute man es immer weiter aus und entschied sich dann doch es als eigenständiges Spiel zu veröffentlichen.

„Es gibt keinen großen Unterschied zwischen Like a Dragon Gaiden und Like a Dragon 8“, sagte Yokoyama in einem Interview mit Automaton.

„Damit meine ich, dass Like a Dragon Gaiden in gewisser Weise von Like a Dragon 8 abgeleitet wurde.“

„Wir hätten Kiryus Vergangenheit in einer dreißigminütigen Zwischensequenz als Teil von Like a Dragon 8 erzählen können, aber wir haben beschlossen, dass es als eigenständiges Spiel viel interessanter wäre, und so ist das Projekt entstanden.“

„Das bedeutete zwar, dass wir ein ganzes Spiel mehr machen mussten, aber es verwendet immer noch dieselbe Engine, also dachten wir uns: ‚Wir müssen es ja nicht von Grund auf neu machen‘, und beschlossen, es zu machen. Am Ende haben wir etwa ein halbes Jahr gebraucht, um es zu entwickeln.“

Yokoyama fügte hinzu: „Ich war derjenige, der als Erster sagte: ‚Lasst es uns machen‘. Ich sagte: ‚Wenn ihr eine Episode über Kiryus Vergangenheit machen wollt, ist es viel schneller, ein Spiel darüberzumachen.“

„Von da an überlegten wir zunächst, es als DLC zu machen, aber dann entschieden wir, dass es spannend genug für eine physische Ausgabe wäre. Aber für eine physische Ausgabe benötigten wir mehr Inhalt, also haben wir beschlossen, etwas hinzuzufügen. So ist die Sache eskaliert.“