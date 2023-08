Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Mehr als 40 Minuten Gameplay im Video

Über 40 Minuten Gameplay-Material aus Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name gibt es jetzt im Video.

Mit Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name hat SEGA das neueste Spin-Off der beliebten Yakuza-Serie in petto.

Im Rahmen des RGG RoundUp Events präsentierten SEGA Community Manager Carlos Lopez und die englische Stimme von Kiryu Yong Yea mehr als 40 Minuten Gameplay-Material aus dem Action-Adventure. Dieses könnt ihr euch nun nachträglich ansehen.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November für Xbox Series X|S, PlayStation 4|5, Xbox One und PC.