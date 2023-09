Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Daytona USA 2 erstmals auf Konsolen spielbar

Dank Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wird der Arcade-Klassiker Daytona USA 2 erstmals auf Heimkonsolen spielbar sein.

Die Yakuza-Reihe ist seit jeher dafür bekannt, seinen Spielern abseits der Story jede Menge Nebentätigkeiten und Minispiele zu bieten.

Auch der kommende Ableger Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name macht dabei keine Ausnahme und hat für Arcade-Fans einen ganz besonderen Leckerbissen parat.

Wie das japanische Magazin Famitsu berichtet, wird neben den Arcade-Games Fighting Vipers 2, Flicky und Galaxy Force auch der Rennspiel-Klassiker Daytona USA 2 spielbar sein. Um rechtliche Probleme zu vermeiden, wird der Titel allerdings unter dem Namen Sega Racing Classic 2 integriert sein.

Somit feiert der Sega-Arcade-Klassiker ganze 25 Jahre nach seiner Spielhallen-Veröffentlichung sein Debüt auf Heimkonsolen. Eine ursprünglich geplante Dreamcast-Version von Daytona USA 2 wurde seinerzeit gestrichen und durch Daytona USA 2001 ersetzt.

Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name erscheint am 9. November 2023 für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 5, PlayStation 4 und PC.