Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Englische Sprachausgabe im Dezember

Ein kostenloses Update im Dezember wird Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name um eine englische Sprachausgabe ergänzen.

Schon im Vorfeld war bekannt, dass es zum Release von Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name im November nur eine japanische Sprachausgabe mit englischen Untertiteln geben würde. Die englische Vertonung wolle man nachreichen, hieß es seinerzeit.

Der Entwickler gab dazu jetzt bekannt, die englische Sprachausgabe mit einem kostenlosen Update im Dezember nachzureichen. Einen genauen Tag hat man noch nicht genannt. Details dazu sollen noch folgen.

Like a Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name ist seit dem 8. November für Xbox Series X|S, Xbox One, PlayStation 4|5 und PC erhältlich und darüber hinaus im Xbox Game Pass.