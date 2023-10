Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name: Keine englische Sprachausgabe zum Launch

Zum Launch von Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name wird es keine englische Sprachausgabe geben.

Am 9. November erscheint Like A Dragon Gaiden: The Man Who Erased His Name für Xbox Series X|S, PlayStation 4|5, Xbox One und PC. Außerdem wird es über den Xbox Game Pass abrufbar sein.

Zur Veröffentlichung wird SEGA das Action-Adventure aber nur mit einer japanischen Sprachausgabe und englischen Untertiteln anbieten, wie der Synchronsprecher Yong Yea anmerkt.

Die englische Sprachausgabe soll später mit einem Patch bzw. einem Sprachpaket nachgereicht werden.