343 Industries: Nächstes Halo-Spiel angeblich in Entwicklung

Wie es um die Zukunft des Master Chiefs und der Marke Halo bestellt ist, darüber machen sich die Fans schon länger Gedanken. Aktuell hält 343 Industries noch an Halo Infinite fest, was an der kürzlich gestarteten Season 5 deutlich wurde.

Doch was folgt danach?

Im Februar versicherte Studioboss Pierre Hintze, dass es Halo auch in Zukunft mit epischen Geschichten und einem Multiplayer geben wird.

Einen Schritt in diese Zukunft könnte der Entwickler jetzt unternommen haben. So wird in dem von „Seasoned Gaming“ gehosteten Podcast „SG Bitcast“ vom Chefredakteur Ains behauptet, dass ein Team bei 343 Industries aktiv an der Umstrukturierung arbeitet. Die nächste Generation von Halo entstehe unter Verwendung der Unreal Engine, wie es heißt.

