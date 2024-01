343 Industries: Neues Halo seit April 2022 in Entwicklung?

Gerüchte um einen neuen Teil der Halo-Reihe gab es schon im vergangenen Jahr. Jetzt gibt es einen Hinweis, wonach 343 Industries im April 2022 an einem neuen Teil gearbeitet hat.

So war Justin Dinges von April 2022 bis März 2023 als Art Director bei 343 Industries tätig. In dieser Zeit habe er an „der nächsten unangekündigten Veröffentlichung von Halo“ gearbeitet, wie man seinem LinkedIn-Profil entnehmen kann.

Des Weiteren gibt Ian Slutz in seinem Profil an, als Senior Character Systems Designer an der „Erstellung von Spielersystemen und Assets in der Unreal Engine 5“ beteiligt zu sein. Offenbar verwendet der Entwickler nicht mehr Slipspace Engine, wie es bei Halo Infinite der Fall war.