343 Industries: Joseph Staten wechselt zu Xbox Publishing zurück

Wie wir bereits berichtet haben, baut Microsoft 10.000 Stellen ab und auch die Xbox Game Studios hat es getroffen. Vor allem 343 Industries soll von einer Vielzahl von Entlassungen betroffen sein. In einer E-Mail an die Mitarbeiter schrieb Studioleiter Pierre Hintze, dass „wir die schwierige Entscheidung getroffen haben, Teile unseres Teams umzustrukturieren, was bedeutet, dass einige Rollen gestrichen werden“.

Joseph Staten bleibt Microsoft aber erhalten. Nachdem Joseph Staten im Jahr 2020 von Xbox Publishing zu 343 Industries gewechselt ist, um Halo Infinite als „Head of Creative Director“ in die richtige Spur zu bekommen, meldete Jason Schreier von Bloomberg, dass Joseph wieder zurück zu Xbox Publishing gewechselt sei. Die Publishing-Abteilung arbeitet mit Indie-Studios zusammen, um neue Xbox-Franchises zu entwickeln.