Xbox Game Studios: Entlassungen bei 343 Industries und Bethesda

Erst gestern haben wir darüber berichtet, dass Microsoft circa 10.000 Arbeitsstellen abbauen wird. Satya Nadella hat sich in einem Schreiben an alle Mitarbeiter gewendet und mitgeteilt, dass bis zum Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 2023 die Stellen abgebaut werden.

Satya Nadella gab unter anderem bekannt: „Heute nehmen wir Veränderungen vor, die zu einem Abbau von insgesamt 10.000 Arbeitsplätzen bis zum Ende des dritten Quartals des Geschäftsjahres 23 führen werden. Dies entspricht weniger als 5 Prozent unserer gesamten Belegschaft, wobei einige Meldungen bereits heute erfolgen. Es ist wichtig zu erwähnen, dass wir zwar in einigen Bereichen Stellen abbauen, aber in strategischen Schlüsselbereichen weiterhin neue Mitarbeiter einstellen werden. Wir wissen, dass dies eine schwierige Zeit für alle Betroffenen ist. Das Führungsteam und ich haben uns verpflichtet, diesen Prozess so durchdacht und transparent wie möglich zu gestalten.“

Wie Bloomberg weiter berichtet, sind von diesen Entlassungen auch Entwicklerstudios der Xbox Game Studios betroffen. Somit gab es Entlassungen bei 343 Industries, The Coalition, Bethesda und dem HoloLens Business. Die Macher von Halo Infinite sollen dabei von einem großen Stellenabbau betroffen sein, während Bethesda & The Coalition beispielsweise eher in kleineren Bereichen betroffen sind.

Auf Twitter haben schon einige Mitarbeiter berichtet, dass sie von Microsoft entlassen wurden: Kevin Schmitt – Senior Designer von Halo Infinite, Jesse Stipek – Video-Produzentin von Halo Infinite und beispielsweise Sam Luangkhot – Community Manager von The Elder Scrolls Online (via VGC) berichten von ihrem Abgang.